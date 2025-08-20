Ponente ligure in giallo, ma scatta l’arancione sul centro-levante: lampi e nubifragi oltre 60 mm nella notte

La Riviera dei Fiori resta in allerta gialla per temporali e, al momento, non registra criticità. Dalle 7, però, il centro-levante ligure è passato in allerta arancione (aree BCDE) dopo una notte di fulmini e rovesci molto intensi: 60,4 mm/ora a Brugnato, 57,4 mm/ora a Fornola (Vezzano Ligure) e 38,2 mm/ora al Santuario di Monte Gazzo sopra Genova. Questo il primo resoconto dell'allerta meteo diramata già dal mattino di ieri e da qualche ora entrata definitivamente nel vivo.

La notte è stata accesa dai fulmini sul settore centrale ed orientale della regione, dove i temporali hanno scaricato piogge abbondanti in poco tempo. Sul capoluogo genovese si è toccata un’intensità massima di 38,2 mm/ora al Santuario di Monte Gazzo. Ancora più marcati i picchi a levante: 57,4 mm/ora a Fornola, nel comune di Vezzano Ligure, e 60,4 mm/ora a Brugnato, valori che rappresentano finora le massime intensità registrate oggi in Liguria.

Fino alle prime ore del mattino l’allerta gialla era estesa all’intera regione, poi il quadro è stato rimodulato con l’arancione per il centro-levante e la conferma del giallo sul Ponente. In provincia di Imperia, tra Ventimiglia, Sanremo, Taggia e Imperia, il passaggio dei fenomeni è stato sinora più defilato rispetto al resto della regione, ma la raccomandazione è di mantenere comportamenti prudenti: attenzione a sottopassi e corsi d’acqua, spostamenti solo se necessari in caso di rovesci, e monitoraggio delle comunicazioni ufficiali.

Il contesto meteo resta dinamico e potrà presentare ulteriori rovesci o colpi di vento anche sul Ponente nel corso della giornata. Arpal e Protezione civile, inoltre, invitano a seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione dei temporali e sulle finestra orarie dell’allerta, che potranno essere confermate o modificate in base al movimento delle celle temporalesche.