Sanremo, ritorna dal 24 al 27 aprile il Festival della Parola Reloaded

Per il terzo anno consecutivo, dal 24 al 27 aprile ritorna nella Città dei Fiori il Festival della Parola Reloaded. È qui che le parole riempiono il centro della scena con interviste, show teatrali, talk e appuntamenti in cui i protagonisti sono giocolieri del linguaggio, che nella loro attività artistica e nella loro vita si impegnano con caparbietà per vincere i luoghi comuni, rivoluzionare la comunicazione e difendere la giustizia.

Prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini e il contributo del Comune di Sanremo (Assessorato alla Cultura), Casinò di Sanremo e Portosole Sanremo, patrocinato da Regione Liguria, il Festival si sviluppa in quattro giorni e in quattro sedi: il Teatro del Casinò (corso degli Inglesi 13), la sede del Club Tenco (piazza Cesare Battisti 33), l'Oratorio di Santa Brigida (vicolo Balilla 57) e il Cimitero monumentale. In questi luoghi iconici si alterneranno giornalisti, scrittori, musicisti, cantanti, attori, per “usare” le parole raccontando storie private e universali.

Perché la parola ci rappresenta, dà voce alle nostre emozioni, articola i nostri pensieri.

Si parte il 24 aprile, alle 18, dalla sala di Piazza Cassini 1011, con Evelina Sgarbi che presenta “Nata Sgarbi – storia di un padre e di una figlia” (Edizioni Piemme). L'autrice ripercorre un'infanzia segnata da un rapporto con il padre, costellato di momenti di tenerezza, difficoltà, rifiuti che hanno lasciato cicatrici ma al tempo stesso, anche di un legame profondo che non si é mai spezzato del tutto. E' il ritratto personale di un gigante della cultura, attraverso gli occhi della figlia, che riesce a restituire un'immagine più umana e più vera al personaggio pubblico che tutti conoscono.

Alle 21, all'Oratorio di Santa Brigida, Vincenzo Costantino “Cinaski” , esponente della scrittura contemporanea tra i più amati e celebrati in Italia e all'estero, proporrà uno spettacolo tra underground e poesia, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua produzione artistica, fra cui la prestigiosa collaborazione con Vinicio Capossela.

Tra i luoghi del Festival della Parola Reloaded, un gradito ritorno è il Cimitero monumentale di Sanremo, uno dei più belli del Ponente e della Liguria, in cui riposano nobili russi, inglesi, tedeschi. Qui il 25 aprile alle 11.30 andrà in scena Mille baci, il progetto che raccoglie le poesie a firma dei più celebri poeti internazionali (Saramago, Lorca, Quasimodo, Pessoa, etc) e le trasforma in canzoni, grazie al lavoro prezioso della cantautrice Patrizia Cirulli (per questo live, in duo con il chitarrista Renato Caruso).

Alle 18, alla sede del Club Tenco, si terrà la presentazione del libro “L'alchimista del suono . Cinquant'anni di musica al mixer” (Fernandel), dello storico sound engineer e produttore Maurizio Biancani, fondatore e anima dello Studio Fonoprint di Bologna, nonché conduttore della serie “33 Giri. Italian Masters” su Sky Arte. Si tratta di un memoir delle registrazioni di artisti fra i più importanti come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Zucchero e altri, raccontando cinquant'anni di musica italiana.

Domenica 26 aprile, alle 18 al Teatro del Casinò, andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale Canzoni per la pace ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo (Andrea Parodi, Alex Kid Gariazzo, Michele Guaglio, Riccardo Maccabruni). Il progetto esplora le canzoni iconiche che hanno cambiato il mondo, in un viaggio tra i brani più classici dedicati alla pace, da Fabrizio De André a Bob Dylan, accompagnati dal racconto di storie, aneddoti e cenni storici.

Il Festival della Parola Reloaded edizione 2026 si chiude lunedì 27 aprile alle ore 11.30 al Teatro del Casinò con Benedetta Colombo, meglio conosciuta come Benedetta Artefacile, l'influencer poco più che ventenne laureata in storia dell'arte all'Università degli Studi di Milano. Dal 2021 Benedetta ha dato vita al progetto Artefacile, con l'obiettivo di rendere accessibile e interessante per tutti la sua più grande passione: l'arte. Il suo intervento di storytelling dal titolo “L'arte rubata. La guerra segreta dei quadri” racconterà la distruzione programmata delle opere d'arte (e dei libri) durante il Terzo Reich. “Chi brucia i libri, finisce per bruciare anche gli uomini. Chi ruba l'arte, vuole cancellare l'anima di un popolo”

Gli eventi sono ad ingresso gratuito

Il Festival é organizzato con la partnership del Club Tenco e Mus’Art.

Enza Dedali, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo

“Il Festival della Parola Reloaded si conferma un appuntamento di grande valore culturale per la nostra città, capace di mettere al centro la forza delle parole come strumento di espressione e confronto. In un tempo in cui la comunicazione spesso è veloce e superficiale, questa rassegna invita a riscoprirne il significato più profondo, attraverso voci autorevoli e linguaggi diversi. I luoghi simbolici di Sanremo si animano di storie, riflessioni ed emozioni, contribuendo a rafforzare l’identità culturale del territorio e ad attrarre un pubblico sempre più ampio e attento. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori, agli artisti e a tutti i partner che rendono possibile questa manifestazione, che arricchisce il calendario culturale cittadino e valorizza il dialogo tra arti e pubblico”

Ha ospitato personaggi appartenenti al mondo della cultura e dell’arte e alle precedenti edizioni hanno partecipato: Beppe Severgnini, Walter Veltroni, Fabio Genovesi, Amara, Cochi Ponzoni, Beppe Carletti, Francesca Fagnani, Nicola Gratteri, Rocco Tanica, Sabina Guzzanti, Giordano Bruno Guerri, Piero Pelù, Luca Mercalli, Cinzia Leone, Ivan Cattaneo, Zibba, Gianluca Pagliuca, Parisa Nazari, Mario Luzzato Fegiz, Mariapia Veladiano, Valeria Corciolani, Luca Sommi, Sebastiano Mondadori, Giuseppe Ayala, Pietro Grasso, Andrea Crisanti, Enrico Vanzina, Elisabetta Sgarbi, Vincenzo Mollica, Nina Zilli, Gianluigi Nuzzi, Daniele Mencarelli, Elisabetta Villaggio, Vittorio De Scalzi, Pino Donaggio, Totò Cascio, Anna Zafesova e la scrittrice ucraina Yarina Grusha, Luciano Ligabue, Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi, Paolo Mieli, Ferruccio De Bortoli, Corrado Augias, Francesco De Gregori, Cristiano De Andrè, Federico Rampini, Moni Ovadia & Dario Vergassola, Pupi Avati, Vito Mancuso, Angelo Panebianco, Gian Antonio Stella, Franco Mussida, Carlo Massarini, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Fausto Bertinotti, Vladimir Luxuria, Roberto Vecchioni, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, Nada, Marco Travaglio, Giampiero Mughini, Piergiorgio Odifreddi.