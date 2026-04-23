San Biagio della Cima, terzo appuntamento di “Storie dell’Italia interna” con la presentazione del libro sulla Taggiasca

Venerdì 24 aprile, alle ore 17,00, presso "U Bastu" a San Biagio della Cima (Im), avrà luogo il 3° appuntamento di "Storie dell'Italia interna", organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune di San Biagio.

Verrà presentato il libro "Storia della Taggiasca. L'olivicoltura eroica ligure e l'identità di un territorio a partire da un'oliva" di Roberto De Andreis e Angelo Giacobbe, Olioofficina Editore.

Gli autori dialogheranno con Alessandro Carassale.

Un’oliva divenuta simbolo dell’identità di un territorio e del suo paesaggio. Una cultivar, la Taggiasca, sviluppatasi nella Riviera di Ponente, ma tanto ambita da altri territori, per via di un successo commerciale e di una reputazione senza precedenti, sia che si presenti in forma di olio, sia che si consumi come oliva da tavola in salamoia. La differenza è tutta nel fattore umano, che opera in un ecosistema agricolo così unico, in Liguria, da risultare decisivo e determinante, al punto da contraddistinguere l’imprinting stesso di una civiltà contadina. Così, già camminando per uliveti, si riconosce subito una olivicoltura che si manifesta attraverso autentici atti di eroismo, di lavoro e di amore, visibili a partire dai tanti terrazzamenti coperti dai bagliori argentei degli ulivi che Francesco Biamonti ha descritto nella loro poetica bellezza e anche purtroppo nel loro abbandono.

Seguirà piccolo momento conviviale.



