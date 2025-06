55enne di Camporosso muore in un incidente in moto nell'entroterra di Nizza, sconvolta la comunità locale

Un 55enne di Camporosso, che lavorava nel Principato di Monaco, è morto ieri mentre stava facendo un viaggio in moto, insieme al fratello e ad un amico.

Si trovavano nell’entroterra di Nizza su una strada di montagna quando, secondo i riscontri della Gendarmerie intervenuta poi sul posto, si sono visti tagliare la strada da un furgone che si è immesso nella carreggiata.

Domenico Parisi, che era il primo della piccola comitiva, si è scontrato violentemente contro il mezzo finendo a terra. Anche gli altri due sono finiti contro il furgone ma, viaggiando dietro, sono riusciti a frenare e l’impatto è stato meno violento.

Nonostante l’intervento dei sanitari francesi per Domenico Parisi non c’è stato nulla da fare. Sconvolta la comunità di Camporosso ed anche il Sindaco Davide Gibelli lo ricorda: “Mi unisco al dolore della famiglia – ha detto – e sono molto vicino in questo momento di estremo dolore”.

Al momento non è ancora dato sapere quando si svolgeranno i funerali di Domenico Parisi che lascia la madre.