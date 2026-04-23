"L'acqua è vita", sport e solidarietà a Ventimiglia: corsa benefica e Pompieropoli al porto Cala del Forte (Foto)

Sport, solidarietà e divertimento al porto Cala del Forte a Ventimiglia. Il 25 e il 26 aprile dalle 9.30 alle 18.30 andrà in scena la quinta edizione di "L'acqua è vita".

Un'iniziativa proposta da InfiniteVentimiglia e dal Lions Club Ventimiglia con il patrocinio del Comune. "Un’iniziativa speciale dove ogni passo conta: per ogni miglio percorso lungo il tracciato delimitato, gli sponsor doneranno 1 euro per la realizzazione di un pozzo in Kenya" - fanno sapere gli organizzatori - "Un’occasione per vivere due giornate all’aria aperta, facendo del bene e contribuendo a un progetto concreto di solidarietà".

Domenica 26 dalle 9.30 alle 17 vi sarà, inoltre, Pompieropoli. "I bimbi potranno essere pompieri per un giorno" - dicono gli organizzatori - "Potranno giocare e divertirsi con dei veri vigili del fuoco".