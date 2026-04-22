Ventimiglia, muore in un incidente stradale: scatta una raccolta fondi online in ricordo di Daniele

Muore in un incidente stradale a Ventimiglia, scatta così una raccolta fondi online, su Gofundme, per aiutare la compagna a sostenere le spese.

In seguito alla perdita improvvisa dell'amato Daniele, gli amici hanno deciso di aiutare concretamente la sua dolce metà, Micaela, lanciando una raccolta online: "C’è un vuoto che le parole non possono colmare. La perdita improvvisa di Daniele ha lasciato tutti noi senza fiato, ma ha lasciato Micaela davanti alla sfida più grande della sua vita: quella di dover ricominciare da sola, nel silenzio di una casa che fino a ieri era piena di progetti. Chi è Micaela? Micaela è una donna che non ama chiedere. Chi la conosce sa che la sua dolcezza infinita viaggia di pari passo con una forza d'animo rara. È una di quelle persone che c’è sempre per gli altri, capace di sorridere anche quando il vento soffia contrario. Ma oggi, quella forza da sola non basta. Daniele non era solo il suo compagno; era il suo pilastro, il complice di ogni piano per il futuro. Quando viene a mancare una parte così fondamentale, le preoccupazioni del quotidiano, quelle pratiche, economiche, materiali, diventano montagne insormontabili che rischiano di soffocare il tempo necessario per il dolore. Abbiamo deciso di lanciare questa raccolta fondi per un motivo preciso: onorare il ricordo di Daniele proteggendo ciò che lui aveva di più caro".

"Vogliamo che Micaela senta che quella forza che ha sempre dimostrato non deve essere usata solo per 'sopravvivere' alle difficoltà pratiche. Vogliamo essere noi le sue fondamenta, permettendole di affrontare le spese immediate e impreviste con serenità; avere un respiro profondo per riorganizzare la sua vita senza l'ansia del domani e sentire il calore di una comunità che trasforma il ricordo di Daniele in un gesto concreto di amore: il tuo contributo" - viene sottolineato - "Non importa quanto grande sia il tuo gesto. Ogni donazione è un mattone per la ricostruzione, un messaggio che dice a Micaela: 'Non sei sola. Daniele vive in questo nostro abbraccio collettivo'. Grazie di cuore per ogni centesimo, ogni condivisione e ogni pensiero che dedicherete a questa causa".