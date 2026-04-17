Tragedia a Ventimiglia: è Daniele Barra il motociclista 45enne che ha perso la vita oggi sull'Aurelia

È Daniele Barra, 45enne originario di Savigliano (in provincia di Cuneo) ma residente da oltre 20 anni a Ventimiglia, la vittima dell’incidente mortale di questo pomeriggio poco dopo le 18, in corso Montecarlo, sulla strada che conduce al confine di Stato. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto l’uomo a bordo della sua moto di grossa cilindrata, scontratosi con un’auto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e le forze dell’ordine. Le condizioni del ferito sono subito apparse piuttosto gravi e, per questo, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo. I medici hanno tentato di rianimare il 45enne che, però, è morto poco dopo il sinistro.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Stradale, che ora dovrà capire le responsabilità dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia e chi doveva rientrare a Ventimiglia è stato costretto a prendere l’autostrada.

Barra lascia la moglie e una figlia.