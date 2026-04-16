Sanremo: cade in bici sui sentieri di San Romolo, soccorsi in azione con elicottero e trasporto urgente

Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio in località San Romolo, nell’immediato entroterra di Sanremo. Un biker è infatti caduto in un sentiero, riportando una serie di ferite.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme ad un’ambulanza della Croce Verde ed ai Vigili del Fuoco. Vista la zona particolarmente impervia è stato inviato anche il Soccorso Alpino e l’elicottero Grifo per velocizzare il successivo trasporto in ospedale.

Secondo le prime informazioni il biker non dovrebbe essere gravemente ferito.