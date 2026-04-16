Divieto di balneazione a Sanremo: valori oltre i limiti nel tratto tra il torrente San Francesco e il Morgana

È stato disposto un divieto temporaneo di balneazione in un tratto del litorale cittadino di Sanremo, a seguito dei risultati delle analisi effettuate da Arpal che hanno evidenziato il superamento dei valori di riferimento previsti.

Il provvedimento riguarda in particolare la zona situata in corso Trento Trieste, nel tratto compreso tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l’edificio “Morgana”. Come si legge nell'ordinanza “in seguito all’esito delle analisi effettuate dall’Arpal, che hanno evidenziato il superamento dei valori di riferimento, è stata firmata un’ordinanza di divieto di balneazione”.