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Cronaca | 15 aprile 2026, 12:53

Allarme truffe TARI a Riva Ligure: il sindaco invita i cittadini alla massima prudenza

Email e messaggi fraudolenti in circolazione: il Comune raccomanda di non cliccare link sospetti e di segnalare tutto alle autorità

Allarme truffe TARI a Riva Ligure: il sindaco invita i cittadini alla massima prudenza

Dopo Taggia, anche Riva Ligure segnala degli episodi di tentativi di truffa ai cittadini: a dare l'allarme il sindaco Giorgio Giuffra, che ha diffuso un avviso urgente alla popolazione riguardo a comunicazioni fraudolente legate alla TARI, la tassa sui rifiuti.

Secondo quanto segnalato dal primo cittadino tramite i suoi canali social, diversi cittadini stanno ricevendo messaggi e mail che parlano di presunte comunicazioni urgenti relative ai pagamenti: "Vogliamo dirlo con la massima chiarezza: si tratta di tentativi fraudolenti" scrive Giuffra su Facebook.

Il sindaco ha invitato i residenti a non cliccare su alcun collegamento presente nelle comunicazioni sospette e a non fornire dati personali o bancari. Fondamentale, inoltre, segnalare immediatamente eventuali episodi alle autorità competenti.

Elia Folco

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