Allarme truffe TARI a Riva Ligure: il sindaco invita i cittadini alla massima prudenza

Dopo Taggia, anche Riva Ligure segnala degli episodi di tentativi di truffa ai cittadini: a dare l'allarme il sindaco Giorgio Giuffra, che ha diffuso un avviso urgente alla popolazione riguardo a comunicazioni fraudolente legate alla TARI, la tassa sui rifiuti.
Secondo quanto segnalato dal primo cittadino tramite i suoi canali social, diversi cittadini stanno ricevendo messaggi e mail che parlano di presunte comunicazioni urgenti relative ai pagamenti: "Vogliamo dirlo con la massima chiarezza: si tratta di tentativi fraudolenti" scrive Giuffra su Facebook.
Il sindaco ha invitato i residenti a non cliccare su alcun collegamento presente nelle comunicazioni sospette e a non fornire dati personali o bancari. Fondamentale, inoltre, segnalare immediatamente eventuali episodi alle autorità competenti.