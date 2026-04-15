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Cronaca | 15 aprile 2026, 13:38

Ventimiglia, allarme phishing ai danni dei cittadini: falsi messaggi TARI segnalati all’Ufficio Tributi

Il Comune avverte: sms e telefonate da numeri sconosciuti non provengono dall’Amministrazione. “Non rispondere e non chiamare: sono tentativi di frode”

Ventimiglia, allarme phishing ai danni dei cittadini: falsi messaggi TARI segnalati all’Ufficio Tributi

Il Comune di Ventimiglia segnala un aumento di tentativi di phishing ai danni dei cittadini. Negli ultimi giorni l’Ufficio Tributi ha ricevuto diverse segnalazioni relative a messaggi inviati da numeri non riconducibili all’Amministrazione comunale.

Il testo fraudolento invita a “contattare con urgenza gli uffici TARI” al numero 398‑934‑7712, inducendo gli utenti a richiamare o a cliccare su eventuali link. Si tratta di comunicazioni ingannevoli, non autorizzate dal Comune, che possono comportare anche la sottrazione di credito telefonico.

L’Amministrazione raccomanda di non rispondere, non richiamare e non interagire in alcun modo con questi messaggi. Si ricorda inoltre che il Comune di Ventimiglia utilizza esclusivamente canali ufficiali, come posta elettronica istituzionale e posta tradizionale, per le comunicazioni ai contribuenti.

L’invito alla cittadinanza è alla massima prudenza. Se necessario, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali per verificare l’autenticità di eventuali comunicazioni ricevute.

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