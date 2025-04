Sanremo: degrado e scarsa manutenzione della 'Madonna Pellegrina' a Coldirodi, residenti chiedono un sopralluogo (Foto)

Nuove lamentele, da parte di alcuni residenti di Coldirodi, questa volta per la condizioni di degrado in cui si trova la zona della Madonna Pellegrina, nella frazione di Sanremo. “Capiamo perfettamente – ci hanno detto alcuni di loro – che non si può avere tutto e subito, ma abbiamo anche notato che gli interventi vengono effettuati soprattutto in centro, lasciando in secondo piano le zone periferiche”. I residenti di Coldirodi chiedono un attento sopralluogo ad uno dei punti panoramici locali migliori della nostra riviera, appunto quello della Madonna Pellegrina.

In pratica viene evidenziata una scarsa manutenzione e pulizia ma anche cassonetti dell’immondizia in luogo del panorama, una zona giochi per bambini trascurata da anni e con un solo gioco, ormai vetusto. Viene anche sottolineato come le luci dell’illuminazione pubblica sono accese 24 ore su 24 da alcuni anni, mentre varie zone della frazione sono al buio). Ci sono anche alberi secolari tagliati e mai sostituiti e la strada è dissestata per il continuo transito di mezzi pesanti.

Infine mancano cunette per evitare passaggi in velocità, servirebbe una importante potatura e manutenzione degli alberi e l’installazione di panchine che mancano da tempo e che mai sono state sostituite.