Rsa Le Palme, aperto il processo: raccolte le parti civili. Udienza rinviata al 20 maggio

Si è aperto questa mattina in tribunale il processo legato all’inchiesta “Praesidium” sulla Rsa Le Palme di Arma di Taggia, che vede coinvolti 38 imputati tra operatori socio-sanitari e infermieri. Nel corso dell’udienza è stato effettuato l’appello degli imputati e sono state raccolte le costituzioni di parte civile, primo passaggio formale in vista dell’avvio del dibattimento. Il giudice ha quindi disposto il rinvio al prossimo 20 maggio, concedendo ai difensori il tempo necessario per presentare eventuali osservazioni ed eccezioni proprio sulle costituzioni di parte civile.

Il processo arriva dopo il rinvio a giudizio disposto lo scorso anno, al termine di un’indagine della Guardia di Finanza avviata nel 2021 e culminata, nel febbraio 2023, con una serie di arresti. Gli imputati sono complessivamente 38, tra operatori e infermieri, accusati a vario titolo di maltrattamenti e abbandono aggravato nei confronti degli anziani ospiti della struttura. Secondo la ricostruzione della Procura di Imperia, all’interno della struttura si sarebbe verificato un quadro definito dagli inquirenti come gravissimo, con comportamenti non isolati ma inseriti in un contesto sistematico.

Dalle indagini sarebbero emersi episodi di violenze fisiche e psicologiche ai danni di pazienti, molti dei quali ultraottantenni e non autosufficienti. Le intercettazioni agli atti documenterebbero insulti, minacce e aggressioni, insieme a situazioni di incuria e trascuratezza. Tra le contestazioni figurano anche omissioni nell’assistenza quotidiana, come il mancato cambio dei pannoloni, posture scorrette mantenute per lungo tempo, pasti non somministrati e condizioni ritenute incompatibili con gli standard di una struttura socio-sanitaria. In alcuni casi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbero verificati anche episodi particolarmente gravi, compresi comportamenti a sfondo sessuale.

Nel corso dell’udienza odierna sono state formalizzate le costituzioni di parte civile, che rappresentano un passaggio chiave del procedimento. Sarà ora compito dei legali degli imputati valutare e, se ritenuto, contestare tali costituzioni nella prossima udienza. Il rinvio al 20 maggio segna dunque una fase interlocutoria, ma fondamentale, del processo. Solo dopo l’esame delle eventuali eccezioni da parte della difesa il procedimento potrà entrare nel vivo.