Pasqua sottotono per le prenotazioni turistiche nel Ponente ma i ponti si preannunciano da 'sold out'

Pasqua titubante e ponti super: questo il trend del turismo ponentino, dettato soprattutto dall’incertezza legata al maltempo. Anche se la classica festa di primavera quest’anno è ‘alta’, la concorrenza della neve è minima (con molte località sciistiche già chiuse), ma la vicinanza dei ponti e le previsioni meteo tendenti al brutto, hanno fermato gli entusiasmi dei vacanzieri.

I responsabili delle associazioni di categoria confermano il ‘sold out’ negli alberghi solo per sabato prossimo, almeno per ora, nel weekend pasquale. Il venerdì è attorno all’80%, ma le presenze sono inferiori a quelle dello scorso anno. Silvio Di Michele (Federalberghi), Cristian Feliciotto (Confidustria) e Maurizio Massimino (Confesercenti) hanno tracciato la situazione per i prossimi giorni.

“Le prenotazioni erano partite bene – ci hanno confermato – poi le previsioni meteo che annunciano pioggia e maltempo in generale hanno portato diverse disdette”. Se Pasqua non sarà ‘top’ sul piano turistico si preannunciano invece super i ponti del 25 aprile, 1° maggio e quello dell’8 che vede diversi giorni di vacanza per i francesi.

Oltre ai ponti Sanremo godrà dell’onda lunga dei turisti per il torneo di poker a maggio, al Casinò, e degli operatori del Myba Yacht Charter Show che si svolgerà a Portosole. Ora gli operatori del settore restano con il naso all’insù. Siamo appena a martedì e, se dovessero arrivare notizie migliori sul meteo del fine settimana, non sono esclusi dietro-front dei vacanzieri sulle prenotazioni ora disdette.