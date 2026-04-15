Sanremo, segnalazione urgente su attraversamento pericoloso in via Duca degli Abruzzi 138: rischio investimenti

Una segnalazione formale e urgente è stata inviata al Comune di Sanremo, alla Regione Liguria e per conoscenza alla Prefettura di Imperia da un residente di via Duca degli Abruzzi, Antonino Russo, per denunciare la situazione di estrema pericolosità dell’attraversamento pedonale al civico 138. Secondo quanto riportato nella comunicazione, il punto presenterebbe una serie di criticità strutturali considerate gravi:

Punto cieco totale : l’attraversamento si troverebbe subito dopo una curva a gomito , con edifici e muretti che impedirebbero la visibilità dei pedoni fino all’ultimo istante.

: l’attraversamento si troverebbe subito dopo una , con edifici e muretti che impedirebbero la visibilità dei pedoni fino all’ultimo istante. Attraversamento obbligato per i residenti : i cittadini del civico 138 sarebbero costretti ad attraversare quotidianamente la carreggiata per accedere a parcheggi e isole ecologiche, esponendo anche bambini, anziani e persone fragili .

: i cittadini del civico 138 sarebbero costretti ad attraversare quotidianamente la carreggiata per accedere a parcheggi e isole ecologiche, esponendo anche . Limite di velocità ritenuto controproducente : la segnaletica dei 50 km/h sarebbe posizionata in prossimità della curva, favorendo – secondo la denuncia – l’accelerazione nel punto più pericoloso.

: la segnaletica dei 50 km/h sarebbe posizionata in prossimità della curva, favorendo – secondo la denuncia – l’accelerazione nel punto più pericoloso. Carreggiata stretta e assenza di vie di fuga, che ridurrebbero drasticamente i margini di manovra in caso di emergenza.

La lettera di Russo definisce l’area come una “trappola stradale”, sottolineando la combinazione di scarsa visibilità e obbligo quotidiano di attraversamento. Lo stesso chiede con massima urgenza: