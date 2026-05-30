Sanremo, chiuso per sette giorni un bar di via Martiri della Libertà: provvedimento del Questore dopo risse e disordini

Sospensione della licenza per sette giorni per il locale Bistrò du Marché di via Martiri della Libertà, nel centro di Sanremo. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Imperia a seguito di diversi episodi che, nel corso dell'ultimo anno e nei mesi finali del precedente, hanno richiesto ripetuti interventi delle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dalla Questura, all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale si sarebbero verificati diversi episodi di lite e rissa, spesso con il coinvolgimento di persone in stato di ebbrezza. In alcune circostanze i soggetti coinvolti avrebbero assunto atteggiamenti violenti anche nei confronti degli agenti intervenuti.

La Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo, con il supporto dei Carabinieri e della Polizia locale, ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La misura è stata notificata al gestore del locale con decorrenza dal 29 maggio. Le autorità hanno inoltre precisato che, qualora al termine del periodo di sospensione dovessero verificarsi ulteriori episodi analoghi, potranno essere valutate misure amministrative più severe nei confronti dell'attività.