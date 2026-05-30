Bimba morta a Bordighera: emessa custodia cautelare per madre e compagno

Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina al centro di una vicenda che ha profondamente colpito l'opinione pubblica e suscitato grande attenzione mediatica: la Procura della Repubblica ha convocato per oggi, sabato 30 maggio, una conferenza stampa presso i propri uffici per illustrare, nelle linee generali, gli esiti dell'attività investigativa che ha portato all'arresto di Emanuela Aiello e Manuel Iannuzzi.

I due sono accusati del reato di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Secondo l'ipotesi accusatoria, le condotte contestate sarebbero sfociate nel decesso di Beatrice, una delle figlie minori della donna.

La Procura ha spiegato che la decisione di convocare un incontro con la stampa è motivata dalla particolare gravità dei fatti contestati e dalla forte risonanza che il caso ha assunto a livello mediatico fin dalle prime fasi delle indagini.

Nel corso della conferenza stampa, gli inquirenti forniranno ulteriori dettagli sull'operazione e sul quadro investigativo che ha portato all'emissione dei provvedimenti cautelari nei confronti dei due indagati.