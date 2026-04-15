Rocchetta Nervina, giovane cade nel torrente Barbaira: intervento di 118, soccorso alpino e Grifo

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, si è reso necessario un intervento di emergenza a Rocchetta Nervina, dove una ragazza straniera di circa 20 anni è caduta nel torrente Barbaira, riportando una frattura alla caviglia. Secondo le prime informazioni, la giovane si trovava nell’area del torrente quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio finendo in acqua. L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso.

Sono stati inviati il personale medico del 118, il soccorso alpino, l’elicottero Grifo e un’ambulanza per prestare assistenza e procedere al recupero della ferita in una zona non facilmente accessibile. Le operazioni si sono svolte con rapidità e coordinazione. “La ragazza è stata raggiunta e stabilizzata sul posto”, riferiscono fonti dei soccorsi, prima del trasferimento verso una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.