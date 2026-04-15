Ventimiglia, sgombero nei 'cunicoli' del ponte sul Roya: rimossi accampamenti abusivi e ripristinata la sicurezza (Foto)

E' stata condotta oggi un’importante operazione di sgombero e bonifica a Ventimiglia, dando seguito agli interventi già avviati nel settembre 2025 nell’ambito dei servizi di ordine pubblico pianificati tra Prefettura e Questura di Imperia. Una squadra interforze composta da personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Ventimiglia, RPC Liguria e Polizia locale, con il supporto dell’ufficio tecnico, di una ditta specializzata e del servizio rifiuti, ha operato sotto il coordinamento del Dirigente del Commissariato, il Vice Questore Dr. Paolo Arena.

L’intervento ha riguardato i cunicoli, “i cosiddetti fornici”, situati nell’arcata di uno dei ponti sul fiume Roya, dove erano stati individuati accampamenti abusivi. All’interno sono state rinvenute masserizie e materiali vari, la cui rimozione ha richiesto un’attività programmata e articolata, estesa anche a un’area limitrofa di canneti, dove erano state installate ulteriori tende. Le operazioni hanno consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza pubblica, considerando che tali spazi sono progettati per fronteggiare le piene del fiume e devono rimanere liberi. Come sottolineato dagli operatori, “la liberazione dei fornici è fondamentale per la tutela dell’incolumità pubblica e degli stessi occupanti”, che altrimenti potrebbero trovarsi esposti a gravi rischi.

Nel corso dell’intervento sono stati identificati 12 cittadini extracomunitari, tutti risultati in regola sul territorio nazionale. L’azione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo attivo da mesi nell’area delle Gianchette e lungo l’alveo del Roya, caratterizzato da vigilanza dinamica interforze, sopralluoghi mirati e interventi rapidi, che ha già prodotto risultati duraturi in termini di sicurezza e gestione del territorio.