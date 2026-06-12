Ventimiglia, incidente stradale in centro città: traffico in tilt

Mobilitazione di soccorsi in mattinata a Ventimiglia per un incidente stradale verificatosi in via Cavour, vicino alla chiesa di Sant'Agostino, nei pressi dell'incrocio semaforico con via della Stazione e via della Repubblica, che sembra aver coinvolto due auto e uno scooter.
Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia locale.
A causa dell'incidente si sono create lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre, per consentire in totale sicurezza l'intervento dei soccorritori è stato momentaneamente interrotto il traffico veicolare nei pressi dell'Oviesse.