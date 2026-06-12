Ponente con il fiato sospeso: proseguono le ricerche dei due giovani alle Calandre e dell’80enne scomparso

Non si fermano le ricerche, sia in mare a Ventimiglia che in montagna a Pigna, per i due giovani dispersi alle Calandre e per l’80enne malato di Alzheimer che è uscito di casa facendo perdere le proprie tracce. Nessuna traccia del 19enne Walid Soubhi, di origini marocchine e residente a Sanremo, e dell’amico di 25 anni, di nazionalità brasiliana, Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony. Ieri hanno lavorato sommozzatori e i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, supportati dall'elicottero Drago 157, in stretta sinergia con i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la Capitaneria di Porto, i nuclei specializzati dei vigili del fuoco, tra cui il Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il Cra (Contrasto Rischio Acquatico) di Imperia, insieme al Nucleo Sommozzatori Regionale della Liguria.

È stata battuta l'area compresa tra il porto di Cala del Forte e Latte e sono state verificate anche le grotte presenti vicino alla zona in cui si è verificato l'accaduto, ma senza successo. Non è da escludere che, con il mare grosso della sera di mercoledì, i corpi dei due giovani possano essere stati trasportati dalla corrente verso la costa francese. Proprio per questo, anche le forze dell’ordine transalpine sono state avvertite da quelle italiane. Anche stanotte sono proseguite le ricerche che andranno avanti nelle prossime ore. Tra l’angoscia dei familiari ed il lavoro dei soccorritori bisognerà capire per quanto andranno avanti prima di alzare bandiera bianca.

Anche a Pigna una trentina di soccorritori stanno lavorando da inizio settimana per cercare Marcello Tamburrini, l’80enne malato di Alzheimer che, uscito di casa, non ha più fatto ritorno. Un lavoro che non si è mai fermato e che ha visto anche l’aiuto dei residenti e dell’amministrazione comunale.

Due casi drammatici, che coinvolgono l’estremo Ponente ligure in una settimana particolarmente difficile.