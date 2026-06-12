Sanremo, tornano i controlli interforze per l’estate: ieri forze dell’ordine in campo contro degrado e reati serali

Dopo le riunioni dei giorni scorsi e gli appelli della politica, ieri sera è tornato il controllo interforze a Sanremo per prevenire e, in taluni casi reprimere, eventuali reati che vengono perpetrati nel corso delle serate estive. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno setacciato il territorio matuziano, tra le 19 e la serata inoltrata. Controlli si sono registrati all’interno ed all’esterno dei locali. Tra gli agenti presenti anche quelli del nucleo cinofili delle Fiamme Gialle, che hanno lavorato per cercare eventuali luoghi di spaccio, in particolare tra piazza Eroi, via Martiri ed il centro storico.

Al momento non si conoscono ancora i ‘numeri’ del maxi controllo di ieri sera, che verranno resi noti nelle prossime ore. Si è trattato di uno dei molti servizi che saranno svolti anche nel corso dell’estate, come evidenziato sia dal Prefetto che dal Questore.

La scorsa settimana, durante l’ultimo incontro in Prefettura, tra le richieste emerse anche quella di un rafforzamento delle presenze delle forze dell’ordine durante il periodo estivo, quando la popolazione della Riviera aumenta sensibilmente grazie all’afflusso turistico. È stato però sottolineato il secco ‘no’ alla chiusura anticipata dei locali, visto che uno dei temi più delicati affrontati durante la riunione è stato quello della possibile limitazione degli orari delle attività legate alla movida.

Mentre l’estate è ormai alle porte le forze dell’ordine mettono in campo i controlli continui e costanti sul territorio, come avvenuto ieri sera.