Incendio in una cantina a Ventimiglia: evacuate 55 persone, nessun ferito, Vigili del Fuoco ancora al lavoro (Foto)

Si sono vissuti momenti di grande paura, stanotte alle 4, in via San Secondo a Ventimiglia, dove è scoppiato un incendio all’interno di una cantina di una palazzina al civico 18. Per motivi di sicurezza, 55 persone sono state evacuate dall’edificio mentre le fiamme, estese anche ad altre zone dell'edificio venivano domate. Fortunatamente non si registrano feriti, secondo le prime informazioni disponibili.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia ed Imperia, che sono ancora impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Restano da chiarire le cause del rogo, attualmente in fase di accertamento. Del caso si occupano i Carabinieri.