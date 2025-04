Gennaio parzialmente da dimenticare per il turismo in provincia: tengono Sanremo e San Bartolomeo ma crolla Ventimiglia

Non è stato un gennaio particolarmente positivo, in tema di arrivi e presenze turistiche nella nostra provincia, se rapportato allo stesso mese del 2024.

In tutto l’imperiese, infatti, sono registrati 31.690 arrivi, in calo dell’1.05% ma anche le presenze non sono state eccezionali, visto che sono arrivate a 114mila, al di sotto del 10,56% rispetto al 2024. Bene sono andati gli stranieri per quanto riguarda gli arrivi (11.640 ovvero il 7,32% in più) ma questi sono rimasti meno dello scorso anno, visto che le presenze si sono fermate a 28mila (-2,27%). Calo anche tra gli italiani, che hanno visto 20mila arrivi (-5,33%) e 86mila presenze (calo del 12,98%).

Per quanto riguarda le singole città Bordighera segue il trend provinciale con gli arrivi che si fermano a 2.339 ovvero il 5,15% in meno del gennaio 2024. Anche le presenze sono in calo a quota 9.328 (-8,06%). Diano Marina fa ancora peggio toccando i 2.866 arrivi in calo del 22,79% e le presenze a 26.581 (-19,64). Imperia è in leggera controtendenza, migliorando negli arrivi (2.860, ovvero +4,99%) e presenze a 6.612 (-2,09%).

Situazione diversa per San Bartolomeo al Mare che vede a gennaio una crescita negli arrivi (2.457 a più 18,58% rispetto a gennaio 2024) ma turisti che sono rimasti meno dello scorso anno, visto che le presenze si fermano a 10.603, ovvero il 9.03% in meno. Anche Sanremo segue un miglioramento sul numero degli arrivi ma vede in calo le presenze. Sono giunti nella città dei fiori 13.306 turisti (+2,39% rispetto al 2024) ma si registrano 35.637 presenze, ovvero il 5,1% in meno.

Ventimiglia, che lo scorso anno aveva segnato ottimi miglioramento in tutto l’anno, inizia male il 2025 e fa registrare le performance peggiori tra i comuni più rappresentativi. 3.095 gli arrivi pari all’8,24% in meno del gennaio 2024 ma ancor peggio fanno le presenze a 8.159 (-20,60%).