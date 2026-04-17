Perde il controllo dell’auto e centra un traliccio sulla via Aurelia a Ospedaletti: traffico rallentato (Foto)

Perde il controllo dell’auto per cause ancora d’accertamento e colpisce il traliccio dove è sistemata la luce pubblica. E’ accaduto questo pomeriggio ad Ospedaletti, sulla via Aurelia a pochi metri dal confine con Sanremo.
Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti, ad opera della Polizia Municipale della città delle rose. Fortunatamente il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi ma ora servirà un intervento per rimuovere il palo della luce, rimasto in bilico.
Il traffico è rimasto rallentato sull’Aurelia per consentire i soccorsi, in particolare dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il traliccio.