Ats Liguria paga oltre 1,17 milioni per risarcimento dopo sentenza del Tribunale di Imperia

L’Ats 1 Liguria ha disposto il pagamento di 1.175.475,38 euro a titolo di risarcimento e spese legali in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Imperia relativa a un sinistro sanitario risalente al 2022. Il provvedimento, firmato dal direttore della struttura Affari Generali e Legali, dà seguito alla sentenza non definitiva del 27 gennaio scorso, che ha condannato l’Azienda sanitaria al pagamento di oltre un milione di euro per danni, oltre a interessi, rivalutazione e spese legali.

Secondo quanto riportato nella determina, il totale dovuto è stato quantificato sulla base dei conteggi trasmessi dal legale, arrivando alla cifra complessiva di oltre 1,17 milioni di euro. Il Comitato Gestione Sinistri ha stabilito di procedere con l’esecuzione della sentenza e, nel documento, si evidenzia inoltre “la carenza di presupposti per ottenere provvedimento sospensivo dell’esecutorietà della sentenza”, motivo per cui l’ente ha deciso di procedere rapidamente al pagamento per evitare ulteriori aggravi economici.

La spesa sarà coperta dal fondo regionale per la gestione diretta dei rischi, come previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, l’ASL ha precisato che si riserva la possibilità di recuperare le somme nelle successive fasi del giudizio. Il caso rientra nel programma assicurativo regionale per la responsabilità civile delle aziende sanitarie, disciplinato dalla legge regionale 28/2011.