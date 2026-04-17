Crollo cornicione alla scuola di Ventimiglia Alta, interventi immediati e lezioni regolari garantite

L’amministrazione comunale di Ventimiglia ha espresso fin da subito forte preoccupazione per il crollo di una porzione di cornicione presso la scuola della città alta, condividendo i timori di cittadini, famiglie e personale docente. “La sicurezza delle persone rappresenta un bene primario e di fondamentale importanza”, sottolinea il Comune. Dalle verifiche effettuate, la fessurazione della parete non aveva in precedenza fatto emergere criticità tali da richiedere interventi preventivi specifici sul cornicione o sulla facciata. Tuttavia, subito dopo l’episodio, è intervenuta un’impresa specializzata per mettere in sicurezza l’area, provvedendo anche alla rimozione delle parti deteriorate.

Nella mattinata odierna è stato effettuato un nuovo sopralluogo e, una volta completati gli atti amministrativi, i lavori potranno partire in tempi brevi, probabilmente già dalla prossima settimana. L’intervento prevede l’installazione di un ponteggio, il ripristino dell’ingresso interessato e una verifica strutturale dell’intero perimetro dell’edificio. Nel frattempo, è arrivata la relazione dei Vigili del Fuoco, dalla quale non risultano condizioni che compromettano l’agibilità della scuola. Per questo motivo, le attività didattiche proseguiranno regolarmente.

La dirigenza scolastica è stata informata tempestivamente e il Comune assicura che seguirà con la massima attenzione tutte le fasi dell’intervento, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.