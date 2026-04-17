Rottura di un tubo all’ex mercato dei fiori a Vallecrosia al Mare: intervento rinviato per evitare disagi ai residenti

Rottura di un tubo, sul piazzale dell’ex mercato dei fiori di Vallecrosia, che ha causato un disservizio che ha richiesto l’immediato intervento dell’amministrazione comunale. Dal Comune fanno sapere che, dopo le interlocuzioni con Rivieracqua, non è possibile procedere con la chiusura dell’acqua, in quanto ciò comporterebbe l’interruzione del servizio idrico anche ai condomini della zona.

La squadra dei tecnici reperibili, però, è attualmente impegnata in un altro intervento urgente già programmato da giorni e non può intervenire nell’immediato. “Interverrà nel più breve tempo possibile per risolvere la problematica”, assicurano dal Comune. L’amministrazione ha inoltre comunicato che seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione, scusandosi per il disagio arrecato e ringraziando i cittadini per la collaborazione.