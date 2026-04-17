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Cronaca | 17 aprile 2026, 18:56

Ventimiglia, incidente in corso Montecarlo: 45enne cade con la moto e muore nonostante il pronto intervento dei medici

Soccorsi del 118 e Carabinieri sul posto e traffico bloccato in entrambe le direzioni

Incidente mortale, questo pomeriggio, poco dopo le 18 in corso Montecarlo a Ventimiglia, sulla strada che conduce al confine di Stato. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un uomo di 45 anni, D. B., che pare sia caduto a terra mentre era alla guida di una moto di grossa cilindrata. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e le forze dell’ordine.

Le condizioni del ferito sono subito apparse piuttosto gravi e, per questo, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo. I medici hanno tentato di rianimare il 45enne che, però, è morto poco dopo il sinistro.

L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri che ora dovranno capire le responsabilità dell'incidente. La strada è, al momento, chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia e chi deve rientrare a Ventimiglia è costretto a prendere l'autostrada.

Carlo Alessi

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