Gli scavi di Ventimiglia protagonisti al convegno archeologico internazionale di Ravenna

In occasione dell’ottava edizione del convegno internazionale “Late Roman Coarse Ware” che riunisce studiosi internazionali a discutere sulle ceramiche e le anfore circolanti tra tarda antichità e alto medioevo, verrà presentato oggi un intervento a più voci su anfore e ceramiche comuni circolanti ad Albintimilium in età tardoantica.

Autori dell’intervento Daniela Gandolfi e Federico Lambiti dell’Istituto di Studi Liguri e Sara Chierici della Direzione Regionale Musei della Liguria che hanno illustrato il panorama delle anfore e delle ceramiche comuni recuperate dagli scavi IISL del Sepolcreto tardoantico delle Mura Settentrionali e dello scavo Lamboglia della Domus del Cavalcavia, anche in base alle analisi effettuate da Claudio Capelli dell’Università di Genova, autorizzate da Stefano Costa della Soprintendenza della Liguria e sostenute dal Comune di Ventimiglia.

Un’importante occasione per far conoscere al mondo degli studiosi il progresso degli studi e delle ricerche in Corso nella città romana di Albintimilium alla foce del torrente Nervia.