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Attualità | 22 aprile 2026, 11:50

Gli scavi di Ventimiglia protagonisti al convegno archeologico internazionale di Ravenna

Autori dell’intervento Daniela Gandolfi e Federico Lambiti dell’Istituto di Studi Liguri e Sara Chierici della Direzione Regionale Musei della Liguria

Gli scavi di Ventimiglia protagonisti al convegno archeologico internazionale di Ravenna

In occasione dell’ottava edizione del convegno internazionale “Late Roman Coarse Ware” che riunisce studiosi internazionali a discutere sulle ceramiche e le anfore circolanti tra tarda antichità e alto medioevo, verrà presentato oggi un intervento a più voci su anfore e ceramiche comuni circolanti ad Albintimilium in età tardoantica.

Autori dell’intervento Daniela Gandolfi e Federico Lambiti dell’Istituto di Studi Liguri e Sara Chierici della Direzione Regionale Musei della Liguria che hanno illustrato il panorama delle anfore e delle ceramiche comuni recuperate dagli scavi IISL del Sepolcreto tardoantico delle Mura Settentrionali e dello scavo Lamboglia della Domus del Cavalcavia, anche in base alle analisi effettuate da Claudio Capelli dell’Università di Genova, autorizzate da Stefano Costa della Soprintendenza della Liguria e sostenute dal Comune di Ventimiglia.

Un’importante occasione per far conoscere al mondo degli studiosi il progresso degli studi e delle ricerche in Corso nella città romana di Albintimilium alla foce del torrente Nervia.

Redazione

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