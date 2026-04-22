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Attualità | 22 aprile 2026, 11:57

San Lorenzo al Mare, lavori alla rete idrica: prevista interruzione dell’acqua il 23 e 24 aprile

Manutenzione straordinaria sull’impianto, possibili disagi per le utenze del territorio

San Lorenzo al Mare, lavori alla rete idrica: prevista interruzione dell’acqua il 23 e 24 aprile

A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, nei giorni di giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2026 sarà necessario procedere all’interruzione della fornitura dell’acqua nel Comune di San Lorenzo al Mare.

L’intervento, programmato per garantire il miglioramento e l’efficientamento del servizio, potrà comportare disagi temporanei per le utenze del territorio comunale.

L’amministrazione invita i cittadini a prendere le dovute precauzioni, limitando i consumi nelle fasce orarie interessate e provvedendo, ove possibile, a una scorta d’acqua per le necessità essenziali.

I lavori rientrano in un più ampio piano di manutenzione e ammodernamento della rete idrica comunale, finalizzato a garantire maggiore affidabilità e continuità del servizio nel medio e lungo periodo.

Ulteriori aggiornamenti o eventuali modifiche al programma dei lavori saranno comunicati tempestivamente dagli uffici competenti.

Redazione

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