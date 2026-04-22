Ventimiglia, concorso per due agenti di Polizia Locale: aperte le candidature

Il Comune ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di due agenti di Polizia Locale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nell’area degli Istruttori. L’iniziativa punta a rafforzare il presidio del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva, e a colmare le carenze di organico dovute a pensionamenti e mobilità.

Le domande possono essere presentate da oggi fino alle ore 23.59 dell’11 maggio esclusivamente attraverso il portale InPA.

Il concorso prevede una prova fisica preliminare, seguita da una prova scritta e una orale. La verifica atletica consisterà in una corsa di 1000 metri – da completare entro 5 minuti per gli uomini e 6 per le donne – oltre a flessioni (12 per gli uomini e 6 per le donne). Solo i candidati che supereranno questa fase potranno accedere alle prove successive. È inoltre obbligatorio presentare un certificato di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità.

Le prove d’esame verteranno su diverse materie, tra cui Codice della Strada, normativa sulla sicurezza urbana, elementi di diritto e procedura penale e conoscenza della lingua francese.

“Prosegue l’azione della nostra amministrazione nell’implementazione dell’organico di Polizia Locale, una priorità individuata sin dal nostro insediamento – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. Nuove dotazioni, nuove autovetture, nuovo personale e nuove competenze, nell’ottica del rafforzamento della sicurezza in città”.

Tutti i dettagli e il bando completo sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia.