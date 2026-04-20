ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Solidarietà

Solidarietà | 20 aprile 2026, 18:24

Riva Ligure: La Classe del '74 unita nel ricordo di Domenico Logambino

In un momento di profonda commozione, i suoi compagni della Classe 1974 hanno dato prova di grande coesione, promuovendo un gesto di solidarietà per onorare la memoria di un amico indimenticabile.

Domenico Logambino

Domenico Logambino

La comunità si stringe nel ricordo di Domenico Logambino, scomparso improvvisamente all’età di 52 anni. 

L'iniziativa nasce dal desiderio di trasformare il vuoto lasciato dalla sua assenza in un segno tangibile di vicinanza e supporto.

"Ci siamo uniti per ricordare il suo spirito generoso e la sua amicizia, trasformando il dolore in un atto di solidarietà. La sua conoscenza è stata un dono che porteremo sempre con noi", conclude Eleonora Giannascoli, rappresentante del gruppo di amici.

Con questo gesto, Riva Ligure conferma il legame indissolubile tra i suoi cittadini e il valore di un'amicizia che, nonostante la perdita, continua a generare bene.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium