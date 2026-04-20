Riva Ligure: La Classe del '74 unita nel ricordo di Domenico Logambino

La comunità si stringe nel ricordo di Domenico Logambino, scomparso improvvisamente all’età di 52 anni.

L'iniziativa nasce dal desiderio di trasformare il vuoto lasciato dalla sua assenza in un segno tangibile di vicinanza e supporto.

"Ci siamo uniti per ricordare il suo spirito generoso e la sua amicizia, trasformando il dolore in un atto di solidarietà. La sua conoscenza è stata un dono che porteremo sempre con noi", conclude Eleonora Giannascoli, rappresentante del gruppo di amici.

Con questo gesto, Riva Ligure conferma il legame indissolubile tra i suoi cittadini e il valore di un'amicizia che, nonostante la perdita, continua a generare bene.