Bordighera celebra il Lions Day: premio Excellence al Sanremo Host e 700 occhiali donati alla comunità

A Lions Day, svoltosi lo scorso weekend a Bordighera, si è rinnovato lo spirito di servizio che da oltre un secolo guida Lions Clubs International, la più grande organizzazione umanitaria al mondo. Un appuntamento partecipato, che ha riunito centinaia di soci del distretto 108 IA3 nel segno del motto “We Serve”.

Protagonista della giornata il Lions Club Sanremo Host, premiato con il prestigioso Excellence Award, riconoscimento assegnato dalla sede centrale ai club che si distinguono per l’impatto e la qualità delle attività di servizio. La consegna è avvenuta davanti al pubblico presente, per mano dell’immediato past governatore Vincenzo Benza, socio del club, alla past presidente 2024-2025 Loredana Maletta.

Un risultato che premia oltre 70 anni di impegno sul territorio, durante i quali il club ha promosso iniziative sociali, culturali e umanitarie: raccolte fondi per cause benefiche e sanitarie, screening gratuiti per la prevenzione, supporto a scuole e giovani, attività ambientali e collaborazioni con enti e associazioni del ponente ligure. Un lavoro costante che riflette pienamente l’etica lionistica e che ha permesso al club di ottenere anche l’esclusiva patch per il raggiungimento di tutti gli obiettivi annuali fissati dal governatore.

Tra i momenti più significativi della manifestazione, anche la donazione di oltre 700 paia di occhiali usati, parte di uno dei service storici dei Lions dedicati alla tutela della vista. Un gesto concreto di solidarietà che testimonia l’attenzione verso i bisogni delle comunità più fragili. Il Lions Day di Bordighera si conferma così non solo una celebrazione, ma un esempio tangibile di volontariato attivo e impegno civico, capace di lasciare un segno reale sul territorio.