Sanremo: dai cartoni animati alla realtà, a scuola si riflette su donne, stereotipi e pari opportunità nel lavoro

Le fiabe e i cartoni animati come strumenti per comprendere l’evoluzione della figura femminile e smascherare gli stereotipi di genere. È il tema dell’incontro formativo che si è svolto all’Istituto d’istruzione superiore “Cristoforo Colombo”, coinvolgendo gli studenti delle classi quinte in un percorso di riflessione su uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione.

L’iniziativa, inserita nel programma di Educazione civica, è stata promossa dal docente orientatore Giuseppe Barletta, con la partecipazione della presidente dell’Inner Wheel Club di Sanremo Marina Remaggi e della consigliera di Parità della Regione Liguria Laura Amoretti. Originale l’approccio adottato: l’analisi della figura femminile attraverso il linguaggio della narrazione, a partire dai classici Disney come “Cenerentola” e “Biancaneve”, fino alle produzioni più recenti. Un percorso che ha evidenziato il passaggio da una rappresentazione della donna passiva e relegata al ruolo domestico, spesso definita solo dall’aspetto esteriore, a una figura più autonoma, consapevole e protagonista del proprio percorso.

Durante l’incontro è stato inoltre sottolineato come, in passato, per ottenere riconoscimento sociale e professionale, le donne fossero spesso costrette ad adeguarsi a modelli maschili, come nel caso emblematico di “Lady Oscar”. Nonostante i progressi, restano però criticità ancora attuali: dalla minore presenza femminile nei ruoli decisionali e in politica alle difficoltà nel conciliare maternità e carriera.

L’appuntamento si è rivelato un importante momento di confronto, offrendo agli studenti strumenti utili per una lettura più consapevole e critica della realtà sociale contemporanea.