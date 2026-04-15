Nasce a Sanremo la sala Geronimo Stilton: spazio culturale gratuito per famiglie e giovani al Museo Civico

A Sanremo prende forma un nuovo progetto culturale dedicato a bambini e famiglie. La Giunta comunale ha infatti approvato la proposta di collaborazione con la Fondazione Geronimo Stilton, promossa dalla sua presidente Elisabetta Dami, per la realizzazione di una sala tematica all’interno del Museo Civico di Palazzo Nota. Il nuovo spazio, situato al piano terra e a ingresso gratuito, sarà destinato a finalità esclusivamente culturali, educative e sociali, senza scopo di lucro. L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’Amministrazione di valorizzare il patrimonio culturale cittadino e ampliare l’offerta di attività rivolte sia ai residenti sia ai turisti.

Secondo quanto previsto dalla proposta, la sala sarà allestita seguendo le linee guida della Fondazione, con l’intento di creare “un ambiente accogliente, capace di stimolare la creatività” e trasmettere ai più giovani valori fondamentali come “amicizia, gentilezza, solidarietà, rispetto e amore per la lettura”. All’interno saranno esposti libri, prime edizioni, arredi e memorabilia appartenenti alla Fondazione, selezionati per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, in grado di favorire “partecipazione, immaginazione e coinvolgimento del pubblico”. L’Amministrazione ha sottolineato come questo progetto rappresenti un importante valore aggiunto per l’offerta culturale cittadina, con particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli, e come possa contribuire ad animare ulteriormente l’area di Piazza Nota.

Non secondario il legame tra la città e la presidente della Fondazione: Elisabetta Dami, infatti, ha vissuto e studiato a Sanremo. Un elemento che, come evidenziato nella delibera, rafforza il valore simbolico dell’iniziativa, inserendola in una tradizione che ha visto la città legata a grandi autori come Italo Calvino e Antonio Rubino. Per la realizzazione del progetto è stato previsto un budget massimo di 18.000 euro, a carico del bilancio comunale 2026. La gestione operativa e gli atti conseguenti saranno affidati al dirigente del settore competente.

Il progetto, presentato dalla presidente della Fondazione Elisabetta Dami, prevede l’allestimento di uno spazio ad ingresso gratuito che si offrirà come un ambiente immersivo e accogliente, progettato secondo le linee guida valoriali della Fondazione. L'obiettivo è stimolare la creatività dei più giovani e trasmettere valori universali quali gentilezza, amicizia, solidarietà, inclusione, rispetto, passione per la lettura, amore per la natura. I visitatori potranno ammirare oggetti curiosi di proprietà della Fondazione, arredi tematici, memorabilia speciali e tanti libri da sfogliare, selezionati per favorire il coinvolgimento e l’immaginazione dei giovani visitatori e le loro famiglie.

L'iniziativa assume un valore particolare anche alla luce del legame personale che unisce Elisabetta Dami alla Città dei Fiori. La presidente, infatti, è residente a Sanremo, dove ha frequentato la scuola media Giovanni Pascoli e il Liceo Cassini. "Questa sinergia non solo valorizza il nostro patrimonio storico-artistico - commenta l’assessore alla cultura Enza Dedali - ma inserisce Palazzo Nota in un percorso ideale che lega Sanremo ad altri giganti della letteratura e dell'illustrazione per l'infanzia, come Antonio Rubino e Italo Calvino”