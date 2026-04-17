Ospedaletti, weekend culturale con Ars Longa: incontri su Katherine Mansfield e giovani talenti musicali, lunedì intitolazione a Gilberto Chiappa

Sarà un fine settimana all’insegna della cultura e della musica quello in programma a Ospedaletti, con due appuntamenti curati dall’associazione Ars Longa, seguiti da una cerimonia istituzionale prevista per lunedì.
Il primo evento si terrà sabato 18 aprile alle ore 17.30 presso il centro culturale “La Piccola” in via Cavalieri di Malta. In programma un incontro letterario dedicato alla scrittrice neozelandese Katherine Mansfield, che trascorse alcuni mesi a Ospedaletti subito dopo la fine del primo conflitto mondiale. La conferenza, aperta al pubblico, sarà condotta dalla giornalista e scrittrice Laura Guglielmi.
Il giorno successivo, domenica 19 aprile a partire dalle ore 16.30, sempre negli spazi de “La Piccola”, si svolgerà il “Pomeriggio in musica”, con protagonisti i giovani talenti dell’Accademia Nardini guidata da Tiziana Zunino.
A chiudere il calendario, nella giornata di lunedì 20 aprile, è prevista una cerimonia ufficiale organizzata dall’Amministrazione Comunale. Alle ore 10.30, nel piazzale del plesso scolastico di Corso Marconi, si terrà l’intitolazione dello spazio della scuola De Amicis al Cavaliere Gilberto Chiappa, fondatore della Protezione Civile di Ospedaletti, scomparso nel dicembre 2024 all’età di 79 anni. L’iniziativa nasce da una proposta del Consiglio d’Istituto e prevede la posa di una targa commemorativa.