Bordighera, domenica torna la 'Fiera delle Anime' sulla Spianata del Capo

Domenica prossima verrà recuperata a Bordighera la manifestazione commerciale 'Fiera delle Anime', che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di domenica 15 marzo ed è stata rinviata a causa della previsione di avverse condizioni meteorologiche.

La manifestazione si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nella consueta area della Spianata del Capo a Bordighera alta e vedrà la partecipazione di commercianti ambulanti del settore merceologico alimentare e non alimentare e di produttori agricoli. Ci sarà uno spazio dedicato agli hobbisti, per la vendita di oggetti di antiquariato e da collezione, e uno per i creatori di opere dell'ingegno. Sarà presente, inoltre, la fattoria didattica con cavalli, pony e animali da compagnia.