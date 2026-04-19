Applausi per il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart

Nuovo successo di pubblico ieri sera al Teatro del Casinò dove l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha proposto "Voci di Mozart. Il clarinetto canta, la sinfonia danza". Il concerto, diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, ha visto la partecipazione al clarinetto di Calogero Palermo. Al pubblico in sala è stata proposta la Sinfonia n.36 in do maggiore “Sinfonia di Linz” e il concerto per clarinetto in la maggiore K 622.

La serata dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart sarà replicata oggi alle ore 18 presso il Palazzo del Parco di Bordighera.

Il prossimo appuntamento a Sanremo è in calendario giovedì 23 aprile, alle ore 21, con “Anima romantica. Il sogno di Schumann ed il fervore di Kalliwoda”. Il concerto, diretto dal Maestro Nicola Colafelice, vedrà la partecipazione speciale di Congyu Wang al pianoforte.