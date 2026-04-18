Weekend di stile nel Ponente: tra colazioni che diventano dancefloor, calici a Villa Ormond e borghi in festa

Le giornate di metà aprile hanno preso a somigliare a un preludio d’estate: cieli limpidi, aria tiepida, profumo di salsedine che torna a farsi sentire e qualche ardimentoso che ha già inaugurato la stagione con i primi bagni. È in questo clima sospeso tra primavera e desiderio di mare che la provincia di Imperia si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti, tra cultura, musica, enogastronomia e tradizioni.

Sta prendendo piede in tutta Italia una nuova forma di divertimento che ribalta le regole della notte: niente gin tonic, niente buio, niente rientri all’alba. Al loro posto, cornetti, cappuccini e la luce piena del mattino. È il Morning Clubbing, la tendenza nata a Milano e già capace di riempire i locali alle dieci del mattino, che ora arriva anche a Sanremo. Oggi, sabato 18 aprile, lo Stra·Ordinario diventa il primo dancefloor mattutino della Liguria: dalle 10 alle 15 si balla con il DJ Luca Viale, portando l’energia dei club in un orario “umano”, accessibile a tutti. A spingere questa rivoluzione sono i Coffee Beats Club, mentre il Social Cardio Club aggiunge un rituale tutto suo: corsa all’alba, poi dritti a ballare ancora col fiato addosso. Il segreto del Morning Clubbing è semplice: funziona per tutti. Per chi non ama la notte, per chi vuole divertirsi senza stravolgere il weekend, per chi non è mai entrato in discoteca ma ama la musica. È un divertimento inclusivo, leggero, comunitario. Sanremo lo accoglie con entusiasmo: ingresso libero, atmosfera luminosa e una nuova idea di festa che sembra destinata a restare.



Nel pomeriggio, i riflettori si spostano su Villa Ormond, dove prende vita la seconda edizione di deVinum, la rassegna dedicata alla cultura del vino che unisce degustazioni, formazione e intrattenimento. Dopo una prima edizione da oltre 1500 presenze, la rassegna torna il 18 e 19 aprile con un format che unisce convivialità, cultura e scoperta. Il sabato è dedicato all’atmosfera più leggera: degustazioni libere, musica live e calici al sole. La domenica diventa invece il momento della conoscenza, con sommelier AIS, approfondimenti e una novità molto attesa: le masterclass a numero chiuso, dai vini del mondo raccontati da Giovanni Revello allo Champagne guidato da Augusto Manfredi. Accanto ai produttori, una sala dedicata alle etichette internazionali e un’offerta food curata da Boutique dei Sapori, Vice Sanremo e dallo chef Verta, con uno spazio mixology firmato Gingar Gin. Accesso con gettoni e pacchetti a partire da 24 euro. Un weekend che conferma deVinum come uno degli appuntamenti più originali della primavera ligure: un modo di vivere il vino come esperienza, incontro e piacere condiviso.

La sera, il Teatro Ariston accoglie Katia Follesa con “No vabbè, mi adoro”, il suo primo monologo teatrale: un viaggio ironico e autoironico tra confessioni, comicità e momenti di riflessione, che promette risate e complicità con il pubblico. Intanto, a Bordighera, il Teatro Golzi ospita Andrea Di Marco con “Bello, Però…”, il nuovo spettacolo del comico genovese, volto storico di Zelig e amatissimo sui social. Una serata di satira e musica che gioca con le contraddizioni del quotidiano.

A Ospedaletti, invece, il pomeriggio si colora di letteratura con “Ospedaletti ricorda Katherine Mansfield”: un incontro dedicato alla grande autrice neozelandese che nel 1919 soggiornò nella cittadina ligure, nella villa conosciuta come “La casa delle fate”. A guidare il pubblico tra biografia, scrittura e suggestioni sarà Laura Guglielmi, scrittrice e giornalista sanremese. Il racconto sará presentato attraverso l'epistolario della Mansfield, in una sorta di recital, supportato dalla proiezione di alcune immagini, testimonianza della permanenza della scrittrice nella cittadina della riviera dei fiori. Appuntamento a ingresso libero curato dall’associazione Ars Longa.

Il weekend è anche all’insegna dei motori – quelli piccoli, iconici e intramontabili dell’Ape Piaggio. A Vallebona, infatti, prende vita EuroApe 2026, la tappa principale delle celebrazioni per gli ottant’anni della celebre tre ruote e per i vent’anni dell’Ape Club Italia. Per due giorni le vie del centro storico diventano un palcoscenico diffuso, tra degustazioni, musica, visite guidate e iniziative dedicate ai sapori della Riviera. Sabato il cuore dell’evento batte tra piazze e vicoli, con l’inaugurazione della mostra “20 anni di Ape Club d’Italia” e l’Ape‑ritivo serale accompagnato dalla Banda. L’accesso è gratuito e, per facilitare l’arrivo dei visitatori, navette gratuite collegheranno Bordighera al borgo per tutta la giornata.

Domenica sarà invece il momento più atteso: la ApeParade, una sfilata panoramica che da Vallebona raggiungerà Seborga, dove gli equipaggi saranno accolti dalle autorità locali in un momento simbolico di grande suggestione, prima di proseguire verso Camporosso per il pranzo finale. L’invito è aperto a tutti — cittadini, famiglie e curiosi — e un appello speciale è rivolto agli apisti del territorio, chiamati a unirsi alla festa e alla grande parata.



La domenica mattina, la provincia si risveglia con un altro grande classico: la Fiera delle Anime di Bordighera, che dalle 8.30 alle 18.30 riempie la Spianata del Capo a Bordighera alta e vedrà la partecipazione di commercianti ambulanti del settore merceologico alimentare e non alimentare e di produttori agricoli. Ci sarà uno spazio dedicato agli hobbisti, per la vendita di oggetti di antiquariato e da collezione, e uno per i creatori di opere dell'ingegno. Sarà presente, inoltre, la fattoria didattica con cavalli, pony e animali da compagnia. Un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, curiosi e appassionati delle tradizioni locali.



Gli altri appuntamenti del weekend

MUSICA

Sabato a Sanremo, il Teatro dell’Opera del Casinò ospita “Voci di Mozart… il clarinetto canta”, con l’Orchestra Sinfonica diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e il solista Calogero Palermo. Poco dopo, negli spazi di Villa Zirio, Pier Luigi Maestri e Cristina Orvieto accompagnano il pubblico dentro “Il circhio delle stravaganzie”, tra parole, immagini e pianoforte. La serata musicale si allarga anche ad Imperia, dove il Teatro dell’Attrito propone un incontro che intreccia blues e sonorità africane con Claudio Bellato e Cheikh Fall. Nel frattempo, Vallecrosia accoglie un nuovo appuntamento della rassegna Primavera in Musica, con i giovani talenti dell’Associazione Pergolesi, mentre a Ospedaletti i ragazzi dell’Accademia Nardini regalano un pomeriggio di note fresche e luminose. Domenica a Bordighera, il Teatro Golzi ospita la replica del concerto mozartiano dell’Orchestra Sinfonica, riportando in città l’eleganza della grande musica classica.



TEATRO

Sabato a Imperia, la stagione 2026 propone “I Cari estinti”, tre scene da Aldo Nicolaj e René de Obaldia portate in scena dalla compagnia Lo Spazio Vuoto, spettacolo che tornerà anche domenica sera. Sempre sabato, la Sala Beckett di San Lorenzo al Mare accoglie “Invenzioni”, tratto da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante, con Viola Graziosi diretta da Andrea Giannoni. Nell’entroterra, il Teatro Salvini di Pieve di Teco diventa palcoscenico di un teatro‑canzone che attraversa un secolo di comicità e musica, da Petrolini a Jannacci, da Cochi e Renato a Gaber. Domenica, sempre al Salvini, Clap Aps porta in scena uno spettacolo dedicato alla Liguria tra storia e suggestione. La giornata teatrale prosegue anche a Imperia, dove il Teatro dell’Attrito ospita due repliche di “Assolto o colpevole”, a sostegno del progetto “Amal”.



LIBRI, STORIA E INCONTRI

Il weekend è ricco anche di parole, memorie e racconti. Sabato a Bordighera, l’ex Chiesa Anglicana ospita una conferenza dedicata alla Regina Margherita di Savoia, mentre l’Unione Culturale Democratica presenta il libro “I campi di patate fanno le onde” di Graziella Belli, moderata da Marino Magliani. A Taggia, il Caffè della Posta propone un Aperitivo Degustazione Letteraria con Marco Damele, custode della biodiversità e autore di testi dedicati alle erbe spontanee e alla Cipolla Egiziana. Domenica, sempre a Taggia, la rassegna Tabiesi Illustri dedica un pomeriggio a Salvatore Revelli, accompagnato dalla Banda Pasquale Anfossi. La cultura si sposta poi a Diano San Pietro, dove la rassegna Incontri di Primavera guida il pubblico alla scoperta della Chiesa di San Pantaleo, tra arte, storia e architettura. A Vallecrosia, infine, poesia e musica si incontrano con “I colori della poesia – voci del territorio”, un pomeriggio di letture, dialoghi e intermezzi musicali nella biblioteca comunale.



SPORT E TERRITORIO

La spiaggia di Arma di Taggia in questo fine settimana ha cambiato volto: da venerdì a sabato e domenica la sabbia dei Vittoria Beach si è trasformata in un’arena western affacciata sul mare, con cavalli lanciati al galoppo, barili che volano a pochi centimetri e il pubblico raccolto lungo le transenne. È infatti in corso la 9ª edizione del Barrel on the Beach, uno degli appuntamenti più spettacolari della primavera ligure. Nel cuore della manifestazione, tra sabato e domenica, oltre 200 atleti si sfidano nelle discipline più adrenaliniche della monta western: il Barrel Racing, con traiettorie fulminee attorno ai barili, e il Pole Bending, lo slalom rapidissimo tra i pali. L’edizione 2026 porta anche una novità di peso: la tappa finale del National Championship Slot Race, con un montepremi garantito di 5.000 euro che richiama cavalieri da tutta Europa. Domenica a Ventimiglia, la Passeggiata di primavera invita a scoprire sentieri e scorci dell’entroterra lungo un percorso di 10 km che attraversa il nuovo sentiero degli innamorati e un tratto della via Julia Augusta. Domenica a Ventimiglia, la Passeggiata di primavera invita a scoprire sentieri e scorci dell’entroterra lungo un percorso di 10 km che attraversa il nuovo sentiero degli innamorati e un tratto della via Julia Augusta.





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