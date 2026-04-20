"Pomeriggio in musica" per l'associazione Ars Longa di Ospedaletti

Sul palco si sono alternati musicisti di grande sensibilità artistica: Valentina Barco, Andro Lacchia, Irene Tornaghi, Omar Boeri, Gaetano Labalestra (tenore), la stessa Tiziana Zunino e Simone Giacon. Tutti hanno saputo regalare al pubblico “momenti magici con dolci note di musica classica”, suscitando emozioni e partecipazione.

Durante l’evento, la Prof.ssa Zunino, affermata organista e pianista, insieme al presidente di Ars Longa, M° Simone Giacon, ha evidenziato il valore formativo dello studio musicale per i giovani. La musica, è stato sottolineato, rappresenta non solo disciplina e impegno, ma anche uno strumento fondamentale per sviluppare la propria sensibilità emotiva e tradurla in espressione artistica.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai giovani talenti Valentina Barco e Andro Lacchia, che hanno dimostrato come dedizione e passione possano condurre, in pochi anni, a risultati di rilievo. “La musica è impegno, studio ed anche grande espressione dell’animo”, è stato ricordato, auspicando per loro un futuro ricco di soddisfazioni.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione di pubblico, sempre attento e coinvolto nelle proposte culturali dell’associazione Ars Longa, a cui sono stati rivolti sentiti ringraziamenti per il costante supporto.