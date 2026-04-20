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Eventi | 20 aprile 2026, 15:25

"Pomeriggio in musica" per l'associazione Ars Longa di Ospedaletti

Si è svolto ieri a Ospedaletti un riuscito appuntamento all’insegna della musica classica, promosso dall’associazione Ars Longa in collaborazione con l’Accademia musicale Nardini, diretta dalla Prof.ssa Tiziana Zunino.

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Sul palco si sono alternati musicisti di grande sensibilità artistica: Valentina Barco, Andro Lacchia, Irene Tornaghi, Omar Boeri, Gaetano Labalestra (tenore), la stessa Tiziana Zunino e Simone Giacon. Tutti hanno saputo regalare al pubblico “momenti magici con dolci note di musica classica”, suscitando emozioni e partecipazione.

Durante l’evento, la Prof.ssa Zunino, affermata organista e pianista, insieme al presidente di Ars Longa, M° Simone Giacon, ha evidenziato il valore formativo dello studio musicale per i giovani. La musica, è stato sottolineato, rappresenta non solo disciplina e impegno, ma anche uno strumento fondamentale per sviluppare la propria sensibilità emotiva e tradurla in espressione artistica.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai giovani talenti Valentina Barco e Andro Lacchia, che hanno dimostrato come dedizione e passione possano condurre, in pochi anni, a risultati di rilievo. “La musica è impegno, studio ed anche grande espressione dell’animo”, è stato ricordato, auspicando per loro un futuro ricco di soddisfazioni.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione di pubblico, sempre attento e coinvolto nelle proposte culturali dell’associazione Ars Longa, a cui sono stati rivolti sentiti ringraziamenti per il costante supporto.

Redazione

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