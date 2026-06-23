Villa Nobel torna a essere il tempio della grande musica: al via l'ottava edizione dei Concerti Internazionali

Sanremo si prepara a vivere un'altra estate all'insegna della grande musica. Torna infatti uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale cittadino: "I Concerti di Villa Nobel", la Stagione Concertistica Internazionale che, giunta all'ottava edizione, accompagnerà il pubblico dal 25 giugno al 2 agosto con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla musica classica e alle sue contaminazioni.

La rassegna, promossa e organizzata dall'Associazione Musica a Santa Tecla, è curata dal direttore artistico Fabio Marra e realizzata in collaborazione con Regione Liguria, Direzione Regionale Musei Liguria e Club per l'Unesco ODV di Sanremo. Anche quest'anno i concerti si svolgeranno nelle suggestive cornici di Villa Nobel, del Forte Santa Tecla e di Palazzo Roverizio, luoghi simbolo della città che offriranno un contesto unico per accogliere artisti di fama nazionale e internazionale.

L'inaugurazione è in programma giovedì 25 giugno alle ore 19 a Villa Nobel e vedrà protagonista Gianfranco Bortolato, primo oboe del Teatro dell'Opera di Roma e interprete di fama internazionale, accompagnato al pianoforte da Nicola Giribaldi. Il concerto, intitolato "In viaggio... Parigi o cara", accompagnerà il pubblico in un percorso musicale che attraversa l'Ottocento e il Novecento europeo, con pagine di Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns e Francis Poulenc, mettendo in dialogo il melodramma italiano con le raffinate sonorità della scuola francese.

Il secondo appuntamento della stagione è invece fissato per domenica 28 giugno, sempre alle 19, con il concerto "Jazz in Brandeburg & Friends". Sul palco saliranno Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa al contrabbasso e Giovanni Scotta al pianoforte, protagonisti di un originale progetto che unisce il repertorio classico alle sonorità jazz. Il programma proporrà una rilettura moderna dei celebri Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, affiancati alla Suite n. 1 di Claude Bolling, fino alla coinvolgente Fantasia da West Side Story di Leonard Bernstein, nella trascrizione dello stesso Giovanni Scotta.

Come da tradizione, ogni concerto sarà preceduto da una presentazione storico-musicale curata dal professor Fabio Marra, che accompagnerà il pubblico alla scoperta degli autori e delle opere in programma, offrendo strumenti di lettura e approfondimento capaci di rendere ancora più coinvolgente l'esperienza d'ascolto.

La rassegna si conferma così uno degli appuntamenti culturali di punta dell'estate sanremese, capace di coniugare qualità artistica, divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico della città, trasformando luoghi simbolici come Villa Nobel e Forte Santa Tecla in autentici palcoscenici della musica internazionale.

L'ingresso ai concerti in programma a Villa Nobel e Palazzo Roverizio è fissato a 12 euro, mentre per gli spettacoli ospitati al Forte Santa Tecla il biglietto costerà 15 euro. L'ingresso sarà invece gratuito per tutti i minori di 18 anni.