Sanremo: approvata la seconda variante per i lavori in piazza Santa Brigida, lavori per 45 giorni in più

Il Comune di Sanremo ha approvato la perizia suppletiva e di variante relativa all’intervento di rifunzionalizzazione e recupero di piazza Santa Brigida, nel cuore del centro storico. I lavori, inseriti nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) e finanziati dal PNRR, si avvicinano così a una nuova fase operativa, con l’integrazione di interventi non previsti inizialmente.

La variante è stata resa necessaria per lavori supplementari emersi in corso d’opera, tra cui modifiche strutturali al circolo sociale, il completamento di chiusure vetrate per le cisterne, e ulteriori sistemazioni funzionali e architettoniche. I nuovi lavori sono stati affidati alla ditta Edilcantieri Costruzioni S.r.l. di Imperia, già esecutrice dell’appalto iniziale. L’importo complessivo della variante ammonta a 106.937,22 euro, comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza. Grazie alla disponibilità dei fondi europei del PNRR, il finanziamento è stato pienamente coperto nel quadro economico approvato.

Tra le opere previste figurano:

- l’adeguamento strutturale del locale adibito a circolo sociale;

- interventi di completamento e miglioramento delle fondazioni;

- rafforzamento di elementi architettonici e impiantistici;

- aggiornamenti planimetrici e geotecnici.

La variante include anche un’estensione del termine dei lavori di ulteriori 45 giorni, spostando la fine del cantiere all’8 agosto 2025.