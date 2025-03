Speciale Weekend: profumi e arcobaleni a Sanremo per il ‘Festival dei Fiori’ e ancora colori con l’’Arlecchino svelato’ a Pieve di Teco

L’evento clou di questo fine settimana in provincia di Imperia è la manifestazione ‘Sanremoinfiore 2025’ assolutamente da non perdere. Gli eventi collaterali (mostre, installazioni, ecc.) sono già iniziati giovedì in alcune zone della città (Forte di Santa Tecla, Casinò municipale, sede del Club Tenco, La Pigna nel centro storico, vie e piazze cittadine) e sono visitabili ancora per questo weekend ma oggi pomeriggio il centro cittadino si animerà con un’anteprima del corso fiorito di domani: la sfilata di Bande musicali e gruppi folcloristici. La partenza è prevista alle 16.30 in Piazza Colombo con percorso via Matteotti, Casinò, via Matteotti, via Corradi, via Palazzo e arrivo nuovamente in piazza Colombo.



Domani, domenica 16 marzo, la sfilata dei carri a tema ‘Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa’ avrà inizio alle ore 10.30. Sfileranno 11 carri fioriti realizzati dai vari Comuni partecipanti che saranno accompagnati da bande musicali e gruppi folkloristici.

Il carro di Sanremo è fuori concorso e pertanto la lavorazione può essere mostrata in corso d’opera durante la realizzazione. Per questo motivo è stata installata una tensostruttura trasparente in Piazza Colombo, entro la quale i volontari dell’Associazione Floranga, circa 40 persone, creano la propria opera basandosi sul tema loro assegnato ‘I 120 anni del Casinò di Sanremo’. Il pubblico può quindi assistere, rimanendo all’esterno della tensostruttura, alla realizzazione delle riproduzioni floreali dell’edificio liberty, della famosa scalinata e delle palme.

Ecco gli altri carri del Comuni partecipanti: Santo Stefano al Mare rappresenterà l’Austria sul tema ‘Pagina romantica’; Dolceacqua (Olanda) ‘Tulipani e mulini a vento’; Taggia (Francia) ‘Une fleur pour mon amour’; Bordighera (Svezia) ‘Viaggio verso il sole; Riva Ligure (Germania) ‘Armonie fiorite’; Ospedaletti (Belgio) ‘Festival in technicolor’; Diano Marina (Danimarca) ‘Un fiore per il mio castello’; Vallecrosia/Camporosso (Italia) ‘Europa in Fiore’; Ventimiglia (Svizzera) ‘Appuntamento in Riviera’; Pompeiana (Spagna) ‘Tavolozza spagnola’.

Sarà possibile ammirare i carri fioriti gratuitamente lungo il percorso ad anello realizzato sul Lungomare Italo Calvino, Piazzale Carlo Dapporto, ex Stazione Ferroviaria, tratto Pista Ciclabile parallelo a Via Nino Bixio fino ai Giardini Vittorio Veneto. A pagamento su tribune site in Piazzale Carlo Dapporto, il cui accesso sarà consentito fino alle ore 9.30.

Il Corso Fiorito, lo ricordiamo, è stato riconosciuto con decreto ministeriale del MIBACT tra le più importanti ‘Manifestazioni Carnevalesche Storiche’ ed è organizzato dal Servizio Turismo del Comune di Sanremo. Appuntamento di grande richiamo a cui la Rai dedica annualmente uno speciale di ‘Linea Verde’ che quest'anno andrà in onda in differita domenica 6 aprile.

Questo fine settimana c’è però anche spazio per spettacoli teatrali e musicali.

‘Tutti i sogni ancora in volo’ è il titolo dello spettacolo di Massimo Ranieri in programma questa sera al Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il successo del varietà serale ‘Tutti i sogni Ancora in volo’ andato in onda a fine maggio 2023 su Raiuno, e dopo la fiction Mediaset ‘La voce che hai dentro’, torna Massimo Ranieri in tour in un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso con brani intramontabili come ‘Rose rosse’ e ‘Perdere l’amore’. Si potranno ascoltare inoltre anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito lo scorso anno, che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli. Ranieri sarà accompagnato da una big band di musicisti formata da Stefano Proietti al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, le chitarre di Andrea Pistilli e Tony Pujia, al basso Stefano Puglisi, al sax Max Filosi e con le tre cantanti musiciste Cristiana Polegri (sax), Valentina Pinto (violino) e Giovanna Perna (tastiere).

Nella rassegna del Teatro Salvini di Pieve di Teco diretta da Eugenio Ripepi questa sera alle 21 arriva la Commedia Dell'Arte nella sua massima espressione, con Enrico Bonavera, il primo Arlecchino d'Italia e del mondo, che porterà in scena il suo spettacolo ‘L'Arlecchino svelato’.

'Arlecchino svelato' è il racconto paradossale e divertente del viaggio di Bonavera, oggi Arlecchino al Piccolo Teatro di Milano, 'versus' la maschera. Vi si trovano casualità, premonizioni, sincronicità, lotta con le avverse fortune, e il ricordo dei piccoli eroismi e delle pavidità che sono proprie di ogni natura umana. Nel percorso tragicomico ecco a contrappunto, le scene del repertorio di Arlecchino, con i lazzi pregni di ingenuità, di acrobatica allegria, di umorismo monello, in una parola di quella umanità che ci fa ricordare l’eterno bambino che è dentro ciascuno di noi.



Al Teatro Concordia di Diano Castello l’appuntamento è questa sera con la commedia dialettale ‘A cena da leva – nu l’è covid, sulu in rafreidu’ messa in scena dalla ‘Cumpagnia di Teatru Ventemigliusu’.

Di ritorno da una cena di leva, alterati entrambi dai fumi delle abbondanti libagioni, Menecura si trascina in casa Frescairö, compagno di leva, che non considera però del proprio rango. Entrambi, non riescono a ricordare come sia potuta avvenire tanta promiscuità, finché non lo apprendono da una notizia che riguarda la loro avventura della sera innanzi, riportata dal giornale portato a casa da Chechina, domestica opportunista.



Domani, domenica 16 marzo, alle ore 17.15, al Teatro dell'Attrito di Imperia è in programma la replica dello spettacolo ‘Malacarne’.

Donne mandate al manicomio nell'Italia fascista, anche prima e dopo, perché giudicate ‘strane’ e quindi pazze in quanto malinconiche, indisciplinate, disobbedienti, oltre che ostili al regime. Donne imprigionate ingiustamente, curate anche se non erano malate e che solo in rari casi hanno potuto vedere il mondo come prima, nella loro piena libertà fisica e mentale. Malacarne liberamente tratto dall'omonimo saggio storico sociale di Anna Carla Valeriano riporta il pubblico negli istituti manicomiali del nascente stato italiano fino al tempo del fascismo. Con Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati.



Questa sera e domani pomeriggio al teatro Cavour di Imperia va in scena il musical ‘Grease’ di Jim Jacobs e Warren Casey messo in scena dalla ‘Compagnia della Rancia’. Diciotto giovanissimi performer daranno vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali.

Un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre, un particolarissimo ‘angelo’.



Segnaliamo ancora due spettacoli musicali completamente diversi fra loro: oggi alle 17 la OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza si esibirà presso la chiesa evangelica luterana di Sanremo in Corso Garibaldi. Il repertorio spazierà dal ‘700 ad oggi toccando i vari generi musicali (ingresso libero); ‘Bardi, Musica e altre storie’ è il titolo dello spettacolo con racconti d’Irlanda e Arpa celtica in programma questo pomeriggio (h 16.30) nella Sala Beckett del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. L’evento è a cura del gruppo di divulgazione storica Bergomori.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

