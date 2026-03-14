Sanremo, gazebo informativo della Lega in via Escoffier per la campagna sul referendum del 22‑23 marzo

Nella giornata di ieri, Venerdì 13 Marzo, la Sezione della Lega di Sanremo ha organizzato un Gazebo informativo, dalle 12 alle 19, in Via Escoffier, per la campagna per il Si al Referendum sulla Giustizia del 22-23 Marzo.

Un Gazebo molto partecipato che ha visto anche la visita del Segretario Regionale e Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti On.Edoardo Rixi, del Segretario Provinciale Antonio Federico, di Sonia Viale e dell'Assessore Regionale Alessandro Piana.



"Oggi è stata una grande giornata, la Sezione ha ritrovato unità ed entusiasmo, il Gazebo è stato molto partecipato, abbiamo parlato con tantissime persone e distribuito tantissimi volantini. Sono contento del fatto che la Lega Sanremo abbia ricominciato a lavorare con operosità ed unità. Questa è la strada giusta per crescere. Importante è stato poi, alla fine della giornata, il bel momento conviviale, un'apericena dove abbiamo fatto il resoconto della giornata ed il punto della situazione riguardo ai prossimi impegni. Andiamo avanti con la campagna per il Si al referendum sulla giustizia e con il Tesseramento 2026!".