Camporosso, torna la rassegna di commedie dialettali: cinque serate al Palatenda di Bigauda

In estate Camporosso propone una rassegna di commedie dialettali presso il centro Palatenda a Bigauda.

Saranno cinque le serate in programma. "Con i nostri martedì dedicati al dialetto ligure e al buon umore, ripartiamo il 30 giugno alle 21 con la nostra stagione teatrale estiva che, come ogni anno, propone spettacoli ad ingresso gratuito presso il centro Palatenda di Bigauda" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "E' un appuntamento, sempre molto atteso dalla nostra comunità, che si articola in cinque serate ricche certamente di allegria ma anche di emozioni e spunti di riflessione. La stagione 2026 vede anche l'importante lancio della prima compagnia dialettale con sede a Camporosso: 'Cheli da luna bona', che avrà l'onore di chiudere la rassegna e di presentarsi con una commedia diretta dal grande Giuliano Taggiasco. Un ringraziamento speciale lo rivolgo a tutte le compagnie teatrali, agli attori e ai registi che, insieme all'amministrazione comunale e agli uffici, permettono il rinnovarsi di questa importante rassegna, appuntamento imperdibile per tanti amici e per chi vuol farsi trasportare dal piacere delle tradizioni e della cultura".

La rassegna di commedie dialettali prenderà il via al Palatenda Bigauda martedì 30 giugno alle 21 con “I mestieri” a cura della Compagnia Teatrale di Ospedaletti “Nasciui Pe’ Rie”. Proseguirà poi martedì 7 luglio alle 21 con “L’umanità in un atto unico” a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia “Teatro della luna” al Palatenda Bigauda. Martedì 14 luglio alle 21 andrà in scena “U meigu di Mati” a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo, martedì 21 luglio alle 21 si terrà, invece, “A veritá a l'ufende” a cura della Cumpagnia d’u Teatru Ventimigliusu mentre martedì 28 luglio è previsto “Girumin u se vo maria” a cura della Compagnia “Cheli Da Luna Bona” di Camporosso.