Nuovi laboratori e formazione innovativa con ITS Academy

Un nuovo polo dedicato alla formazione d'eccellenza, all'innovazione e al dialogo costante con il mondo delle imprese. Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 16.00, sarà inaugurata la nuova sede di ITS Accademia Ligure Agroalimentare, in via Terre Bianche 2 a Imperia, un investimento che rafforza il sistema della formazione tecnica superiore in Liguria e apre nuove prospettive per i giovani e per il tessuto produttivo del territorio.

L'inaugurazione rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita dell'Accademia, da anni impegnata nella progettazione di percorsi formativi altamente qualificanti, costruiti sulle esigenze concrete delle aziende e orientati a favorire l'inserimento professionale degli studenti nel settore agroalimentare e nelle sue evoluzioni tecnologiche e digitali.

La nuova sede è stata concepita come uno spazio moderno e dinamico, in cui istruzione, innovazione e lavoro possano incontrarsi quotidianamente. Gli ambienti ospiteranno aule attrezzate, laboratori ITS LABS 4.0 e aree dedicate alle attività formative, con l'obiettivo di promuovere una didattica pratica, esperienziale e fortemente specializzata, in linea con le competenze richieste dai mercati contemporanei.

All'evento inaugurale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, amministratori locali, dirigenti scolastici, aziende partner, professionisti del settore, studenti e cittadini interessati a conoscere da vicino la realtà dell'ITS Accademia Ligure Agroalimentare e le opportunità che essa offre. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare i nuovi spazi, approfondire i percorsi didattici e scoprire i progetti dedicati allo sviluppo delle competenze professionali nei comparti strategici per l'economia locale.

ITS Academy si conferma oggi un punto di riferimento nel panorama della formazione tecnica superiore nei settori agroalimentare e digitale, grazie a un modello educativo che integra formazione teorica, attività laboratoriali all'avanguardia, collaborazione diretta con le imprese e una forte attenzione all'occupabilità degli studenti.

«Questa inaugurazione rappresenta non soltanto l'apertura di una nuova sede, ma un investimento concreto sul futuro dei giovani, sulla crescita del territorio e sulla valorizzazione delle competenze professionali», dichiarano i rappresentanti di ITS Accademia Ligure Agroalimentare.

L'evento sarà aperto al pubblico e si concluderà con un momento conviviale, occasione di incontro e confronto tra studenti, istituzioni, imprese e cittadini, nel segno di una formazione sempre più vicina alle esigenze del territorio e alle sfide del futuro.

Per approfondimenti & info:

ITS Accademia Ligure Agroalimentare

Via Terre Bianche, 2 – 18100 Imperia (IM)

Tel. 0183086290