A Colle Langan riparte la stagione astronomica di Stellaria: il 25 aprile torna “Terra, Sole e Stelle”

Sabato 25 aprile tornano le attività dell’associazione Stellaria a Colle Langan (Castelvittorio - IM) con l'evento "Terra, Sole e Stelle" che inaugura la stagione 2026 delle osservazioni astronomiche guidate lungo il "Sentiero delle Stelle". Un pomeriggio dedicato alla natura e alla scoperta del cielo, a oltre mille metri di quota in un luogo dove il buio è ancora protagonista.



Il programma inizia alle 17.30 lungo il Sentiero delle Stelle. Si tratta di un percorso di cinquecento metri che attraversa la storia dell'universo e guida alla scoperta del cielo stellato. Alle 18.00 i partecipanti possono osservare il Sole in tutta sicurezza con appositi telescopi e scoprire gli orologi solari. Per i più piccoli è previsto l'incontro con gli animali della fattoria. Alle 19.30 è possibile cenare presso l’agriturismo Il Rifugio. La serata si conclude con le osservazioni ai telescopi di Luna, Giove, stelle doppie, nebulose e galassie a partire dalle 21.00.



L'evento è pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Le attività saranno a offerta libera, con la possibilità di partecipare a tutto il programma o solo ad alcune iniziative.



La prenotazione resta obbligatoria per ragioni organizzative. È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 348 552 0554. Informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito https://www.sideralmente.it





