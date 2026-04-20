Sanremo, 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi': il 23 aprile si inaugura la mostra della Città Invisibile

Il Circolo culturale " La Città Invisibile" inaugura giovedì 23 aprile, alle ore 17, presso la sua sede in via Pietro Agosti 21 a Sanremo, la mostra fotografica su "Le Resistenze di Ieri e di Oggi". Interverranno sulle lotte partigiane imperiese e sanremese Claudio Badano, Giovanni "Freak Out" Suffia e Paolo Luppi. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 19.30 fino al 3 maggio.



Il 24 aprile alle ore 19 concerto dei Puerto Libre (riunitosi per l'occasione). Il 29 aprile alle ore 21 "L'Oro della Resistenza", spettacolo teatrale con Renato Donati e Pier di Pasqua. Il 30 aprile alle 19 degustazione vini toscani a cura di Pino Pannuti con Giulio Duvina. Il 2 maggio alle ore 18 Roberto Vallepiano presenta i suoi libri sulla resistenza cubana accompagnato dal chitarrista caraibico Loly Toirac. Saranno visibili foto e documenti sulle resistenze partigiana, cubana e palestinesi.



