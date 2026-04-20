Sanremo, l'estate della musica tra concerti, Rai e attesa per il Festival 2027 con De Martino al timone

A quasi due mesi dalla fine del Festival di Sanremo, tra la città dei fiori e viale Mazzini non si parla (almeno per ora) della prossima kermesse canora che arriverà a febbraio 2027. Dopo la scorpacciata dello scorso anno, quando la manifestazione di interesse ha tenuto banco per diversi mesi e poi culminata con l’accordo di settembre, a palazzo Bellevue si pensa ad altro, almeno sul piano turistico. La conferma arriva dall’assessore Alessandro Sindoni, che in queste ultime settimane è stato duramente impegnato dalla stesura del prossimo calendario delle manifestazioni estive (che verrà presentato nel prossimo consiglio comunale del 29 aprile), che sarà comunque incentrato sulla musica. “Stiamo lavorando a cinque importanti concerti – ha detto - che si svolgeranno a Pian di Nave, ma anche alla serata del 25 luglio in piazzale Dapporto che sarà ripresa dalla Rai e poi trasmessa un mese dopo”.

Musica che sarà il focus dell’estate matuziana e che, oltre ai concerti di Pian di Nave e piazzale Dapporto, vedrà tanti appuntamenti con la Sinfonica all’auditorium ‘Franco Alfano’, le classiche manifestazioni nella Pigna (con Rock in the Casbah e molto altro) senza dimenticare la rassegna Jazz curata da UnoEnergy e lo spazio alla cultura con il ‘trasferimento’ dei Martedì Letterari’ dal Casinò a Pian di Nave. Ma, tornando al Festival di Sanremo, c’è comunque attenzione all’organizzazione della prossima edizione. In particolare per il cambio della guardia alla guida dell’appuntamento, con Stefano De Martino che sostituirà Carlo Conti. Come da prassi non è da escludere che possa anche svolgersi un incontro, tra il nuovo presentatore e l’amministrazione comunale (ovviamente alla presenza del management della Rai).

La migliore occasione potrebbe essere quella del 25 luglio, quando la tv di Stato salirà in forze per organizzare la serata musicale prevista dalla convenzione con il comune. Sempre in tema musicale si attende la pubblicazione del bando per la prossima edizione di ‘Area Sanremo’, l’accademia musicale matuziana che, secondo le indicazioni dell’amministrazione, dovrebbe partire molto prima rispetto allo scorso anno. La città dei fiori e della musica, quindi, si prepara ad una serie di mesi (soprattutto quelli estivi) che saranno una vera e propria colonna sonora per tutti i turisti ed i residenti, partendo già il 21 giugno, quando sono previsti concerti e tanti appuntamenti per la ‘Festa della Musica’.